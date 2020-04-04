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التنمية المحلية: توجيه المحافظات بالتصدي للبناء المخالف ومتابعة غلق الشواطئ

02:30 م السبت 04 أبريل 2020
التنمية المحلية: توجيه المحافظات بالتصدي للبناء المخالف ومتابعة غلق الشواطئ

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه صدرت توجيهات صارمة من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظين خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم السبت، أنه تم توجيه تعليمات مشددة للمحافظين والوحدات المحلية بالتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على أملاك الدولة في محاولة استغلال البعض للظروف الراهنة التي تمر بها الدولة.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أنه توجد متابعة مستمرة لإغلاق الشواطئ حفاظًا على أرواح المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.

وتابع: "يجري التنسيق مع مديري الأمن في المحافظات لتسهيل عمل عمال النظافة والتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد الحظر".

محمود شعراوي البناء المخالف غلق الشواطئ

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