أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: مستعدون لتقديم الدعم لمواجهة كورونا

03:11 م الجمعة 03 أبريل 2020
السيسي لرئيس وزراء إيطاليا: مستعدون لتقديم الدعم لمواجهة كورونا

الرئيس السيسي ورئيس وزراء إيطاليا

كتب - محمد سامي:
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن خالص التعازي في ضحايا فيروس كورونا المستجد في إيطاليا، مؤكداً تضامن مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب إيطاليا الصديق إزاء انتشار الفيروس، والاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة، خاصةً من خلال تبادل الخبرات والتنسيق بين جهات تقديم الرعاية الصحية بالبلدين.

من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء الإيطالي عن خالص تقديره للموقف المصري الداعم لإيطاليا في هذه المحنة، مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

الرئيس السيسي إيطاليا فيروس كورونا جوزيبي كونتي

الخبر التالى:

"كبار العلماء": الدعوة للتجمع من أجل الاستغفار حالياً "اعتداء على شرع الله"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 865

    عدد المصابين

  • 201

    عدد المتعافين

  • 58

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1017567

    عدد المصابين

  • 213217

    عدد المتعافين

  • 53249

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر: اجتماع لجنة تسعير الطاقة وإعلان أسعار البنزين الأسبوع المقبل