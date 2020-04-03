تقرير رسمي عن شفاء أول مصري أصيب بكورونا في إيطاليا

كتب - يوسف عفيفي:

تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بقنصلية مصر في مدينة ميلانو الإيطالية، يفيد بشفاء أول مصري أصيب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) أحمد ماهر الششتاوي سليمان مقيم ويعمل بميلانو.

وقال هيثم سعدالدين المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة -في بيان اليوم الجمعة- إن التقرير يأتي في إطار متابعة وزير القوي العاملة على مدار الساعة يوميا لأحوال العمالة المصرية في الخارج، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

بدوره، قال الملحق العمالي المصري بميلانو مجدي حسنين، إن مشكلة "الششتاوي" في أثناء إصابة بالفيروس أنه كان رهن الإقامة المنزلية مع زوجته الحامل وأولاده في منزل واحد، وهذا كان يشكل له مشكلة كبيرة للخوف من نقل "كورونا" للأسرة بالكامل، ولكن بعد شفائه تم التأكد من سلامة جميع أفرادها.

كان وزير القوى العاملة منذ علمه بإصابة الششتاوي في أول مارس الماضي يقوم يومياً بالاطمئنان عليه، وتمت إعادة الفحص الطبي للمواطن المصري أكثر من 3 مرات وفي كل مرة كانت تظهر النتيجة ايجابية وأنه لا يزال حاملا للفيروس، حتى أثبتت التحاليل سلبية آخر عينة وخلوه من الفيروس.