"عمل عظيم".. مدير الصحة العالمية يوجه رسالة شكر للسيسي

كتب - أحمد جمعة:

وجه مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهود الحكومة المصرية للحد من انتشار مرض "كوفيد -19"، الذي يسببه فيروس "كورونا المستجد".

وكتب أدهانوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الجمعة: "شكرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي على الالتزام القوي بجهود وقف انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وضمان حصول المواطنين المتضررين على دعم واسع النطاق. عمل عظيم من القيادة والتضامن".

يأتي ذلك في أعقاب قرار الرئيس السيسي بتحمل صندوق "تحيا مصر" لـ"نفقات الحجر الصحي" لمدة 14 يومًا لجميع المصريين العائدين من الخارج.