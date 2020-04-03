"عمل عظيم".. مدير الصحة العالمية يوجه رسالة شكر للسيسي
كتب - أحمد جمعة:
وجه مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على جهود الحكومة المصرية للحد من انتشار مرض "كوفيد -19"، الذي يسببه فيروس "كورونا المستجد".
وكتب أدهانوم، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الجمعة: "شكرًا للرئيس عبدالفتاح السيسي على الالتزام القوي بجهود وقف انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وضمان حصول المواطنين المتضررين على دعم واسع النطاق. عمل عظيم من القيادة والتضامن".
يأتي ذلك في أعقاب قرار الرئيس السيسي بتحمل صندوق "تحيا مصر" لـ"نفقات الحجر الصحي" لمدة 14 يومًا لجميع المصريين العائدين من الخارج.
الخبر التالى:القوى العاملة تعلن إصابة أول مصري بكورونا في الكويت
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
865
عدد المصابين
-
201
عدد المتعافين
-
58
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
1017567
عدد المصابين
-
213217
عدد المتعافين
-
53249
عدد الوفيات
إعلان