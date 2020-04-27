كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت محافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة من المحافظتين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والدلتا والوجه البحري، لافتا إلى إن البلاد ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بداية من اليوم حتى الثلاثاء المقبل.

وأضاف شاهين لمصراوي، أن الموجة الجديدة ستتسبب في نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على شمال وجنوب الصعيد، والصحراء اللغربية، لافتًا إلى أن الرياج المثية للرمال لن تصل للقاهرة والوجه البحري.

وأشار إلى أن الموجه الحارة ستنكسر مرة أخرى يوم الأربعاء المقبل، حيث نشهد تراجعا في درجات الحرارة بقيمة 5 إلى 6 درجات على أغلب الأنحاء.