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رئيس جهاز الشروق: إزالة دور سطح مخالف بالمنطقة الخامسة عمارات

11:42 ص الإثنين 27 أبريل 2020
رئيس جهاز الشروق: إزالة دور سطح مخالف بالمنطقة الخامسة عمارات

ازالة مخالفات

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه تم تنفيذ إزالة لمخالفة بناء بدور سطح قطعة بالمجاورة الثانية المنطقة الخامسة عمارات، بغرض تحويل غرف السطح الزائدة إلى دور سكنى بالمخالفة، والبناء بنسب أعلى من المرخص بها.

وأضاف الغيطي، أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة على نفقة المخالف، بجانب تحرير محضر المخالفة اللازم، مشيراً إلى أن لجنة الإزالة الفورية بالجهاز تواصل أعمالها بمدينة الشروق ضد مستغلي الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

ويهيب جهاز مدينة الشروق، بسكان المدينة عدم تنفيذ أعمال بناء مخالفة، حيث إنه سيتم التصدى بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أى مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعماري لمدينة الشروق.

عبدالرءوف الغيطي جهاز تنمية مدينة الشروق مدينة الشروق إزالة مخالفات

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