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محافظ القاهرة يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

03:09 م الأحد 26 أبريل 2020
محافظ القاهرة يتابع صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة غير المنتظمة

خالد عبد العال محافظ القاهرة

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم كافة التيسيرات لمكاتب البريد أثناء صرف المرحلة الثانية من المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة والتي بدأت اليوم 26 أبريل وتستمر حتى 10 مايو القادم بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة،كما تقدم كافة التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم بالاضافة إلى تخصيص يوم إضافي لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة في اليوم المحدد له.

وأضاف محافظ القاهرة أن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها في توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها مشيرًا إلى ان القاهرة بها 309 مكتب بريد تم توزيع العمالة عليها .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالمرور اليومي الدوري على مكاتب صرف منحة العمالة غير المنتظمة والتأكد من تقديم كافة التيسييرات وتوافر كافة الاجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظًا على صحة العاملين والمترددين .

خالد عبد العال القاهرة صرف منحة العمالة غير المنتظمة فيروس كورونا إحنا أقوى من كورونا

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