وزير الشباب: 2148 غرفة عزل جاهزة للحالات المصابة بكورونا

كتب- محمد سامي:

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الشباب والرياضة، إن عدد المنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية والجاهزة للاستخدام كمقرات عزل للحالات المصابة بكورونا، والتي تم وضعها تحت تصرف الجهات المعنية في إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، بلغ نحو 2148 غرفة، توفر الإقامة لأكثر من 8670 شخص.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لمتابعة الجهود المبذولة من قبل الوزارة في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع فيروس "كورونا" المستجد.

وفي مستهل اللقاء، وبحسب بيان، جدد رئيس الوزراء التأكيد على تسخير كافة إمكانيات الدولة في مختلف القطاعات للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والاجهزة الصحية اللازمة، مع اتخاذ العديد من الاجراءات الوقائية والاحترازية، وفقاً للمستجدات والتطورات التي تطرأ خلال إدارة هذه الازمة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وسعياً لتخفيض عدد الاصابات بهذا الفيروس.

وخلال اللقاء، عرض وزير الشباب والرياضة تقريراً حول المنشآت التابعة للوزارة التي تم تسليمها لوزارة الصحة والسكان والجهات المعنية، لتكون جاهزة للعمل كأماكن للعزل الطبي للحالات الايجابية التى تعالج من فيروس "كورونا" ولا تعاني من أعراض شديدة، ولا تحتاج للاقامة بالمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه المنشآت تتضمن مدنا شبابية، ومراكز تعليم مدني، وبيوت شباب، في عدد من المحافظات فضلاً عن معسكرات الكشافة، موضحاً أن هذه المنشآت تشتمل على 846 غرفة، توفر الاقامة لأكثر من 3200 شخص.

وفى هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما أعلنت عنه مؤخراً نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، من جهود الوزارة لتجهيز أماكن العزل الطبي بالتنسيق مع كل من وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، موضحة أنه يتم تجهيز مختلف المقار بكافة مستلزمات الاعاشة.