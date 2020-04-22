مصادر: الحكومة تعلن غدا مواعيد الحظر في شهر رمضان

كتب- محمد سامي:

قالت 3 مصادر حكومية، إن الحكومة ستصدر غدا قرار مد الحظر من عدمه أو تعديل مواعيده وشروطه.

وأضافت المصادر، لمصراوي، الأربعاء، أن اللجنة العليا لكورونا تعقد اجتماعها اليوم، وتناقش جميع التداعيات الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد، وأرقام الإصابات والوفيات وما يجب اتباعه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت: "سيتم اتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم الحظر في شهر رمضان وإعلانها غدا بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

كانت الحكومة قد أعلنت في الثامن من إبريل الحالي مد حظر التجول لمدة 15 يوما مع تعديل مواعيده ليبدأ من الساعة الثامنة مساء لمدة أسبوعين آخرين، على أن تنتهي فترة الحظر الجديدة غدا الخميس.

وعلق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، على انقضاء الفترة الثانية من الحظر الجزئي التي تنتهي غدا ومستقبل الإجراءات الاحترازية على مدار شهر رمضان، قائلاً: "لا مفر من استمرار حظر التجوال الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك في ضوء معطيات تزايد الأعداد الإصابات اليومية".