أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

مصادر: الحكومة تعلن غدا مواعيد الحظر في شهر رمضان

02:39 م الأربعاء 22 أبريل 2020
مصادر: الحكومة تعلن غدا مواعيد الحظر في شهر رمضان

مجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

قالت 3 مصادر حكومية، إن الحكومة ستصدر غدا قرار مد الحظر من عدمه أو تعديل مواعيده وشروطه.

وأضافت المصادر، لمصراوي، الأربعاء، أن اللجنة العليا لكورونا تعقد اجتماعها اليوم، وتناقش جميع التداعيات الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد، وأرقام الإصابات والوفيات وما يجب اتباعه خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت: "سيتم اتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم الحظر في شهر رمضان وإعلانها غدا بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

كانت الحكومة قد أعلنت في الثامن من إبريل الحالي مد حظر التجول لمدة 15 يوما مع تعديل مواعيده ليبدأ من الساعة الثامنة مساء لمدة أسبوعين آخرين، على أن تنتهي فترة الحظر الجديدة غدا الخميس.

وعلق المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، على انقضاء الفترة الثانية من الحظر الجزئي التي تنتهي غدا ومستقبل الإجراءات الاحترازية على مدار شهر رمضان، قائلاً: "لا مفر من استمرار حظر التجوال الجزئي على مدار شهر رمضان المبارك في ضوء معطيات تزايد الأعداد الإصابات اليومية".

مجلس الوزراء حظر التجوال شهر رمضان رمضان 2020

الخبر التالى:

بينهم 11 وفاة.. مصدر يكشف عدد الأجانب المصابين بكورونا في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بث مباشر| الرئيس يشهد الانتهاء من مشروع الشهيد أحمد حمدي 2