وزير التنمية المحلية يتابع منع التجمعات وإغلاق الشواطئ والحدائق والمتنزهات

كتب- محمد نصار:

أجري اللواء محمود شعراوي، مجموعة من الاتصالات بالمحافظين لمتابعة الغلق الكامل للمولات والمحال التجارية، وكل المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ، لمنع أي تجمعات للمواطنين من أبناء المحافظة أو من المحافظات المجاورة وإيقاف كافة وسائل النقل العام والخاص.

وأشار الوزير، إلى أن المحافظين يتابعون منذ الصباح الباكر تطورات الوضع بكافة المناطق بالمحافظة وخاصة في المناطق التي كانت تشهد تجمعات كبيرة في ذلك اليوم، فضلا عن التعاون والتنسيق بين القيادات المحلية بالمحافظات ومديري الأمن والجهات المعنية الأخرى لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بكل حزم والتحكم في الحركة على الشوارع الرئيسية، وحركة المرور، وخاصة في الشوارع على الكورنيش في المدن الساحلية أو النهرية، لمنع أي تكدسات أو تجمعات للمواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية: هناك إغلاق كامل لكافة الحدائق والشواطئ والمتنزهات بالمحافظات وقام عدد من المحافظين بجولات ميدانية لتفقد مختلف الشوارع ومتابعة التزام المواطنين بعدم التجمع خاصة في مناطق الكورنيش والحدائق.

وتم توجيه القيادات المحلية من رؤساء الأحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية بالمرور على مدار اليوم بالمتابعة على مدار اليوم للغلق الكامل لمناطق تجمعات المواطنين سواء في الشواطئ أو الحدائق وغيرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات تتابع الموقف في كافة المراكز والمدن والقرى على مدار الساعة مع الجهات المعنية، كما تتلقى الوزارة أية شكاوى بشأن عدم الالتزام بقرارات غلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات على مبادرة "صوتك مسموع" من خلال الخط الساخن (15330) أو رقم الواتس آب (01150606783) أو من خلال صفحة المبادرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.