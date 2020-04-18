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في ظل انتشار كورونا.. كيف تحتفل وزارة السياحة والاثار باليوم العالمي للتراث

02:51 م السبت 18 أبريل 2020
في ظل انتشار كورونا.. كيف تحتفل وزارة السياحة والاثار باليوم العالمي للتراث

وزير السياحة والآثار

كتب- محمد عاطف:

يحتفل العالم في 18 أبريل من كل عام بيوم التراث العالمي، بهدف الدعوة لحماية التراث الإنساني والتعريف به وبجهود الجهات والمنظمات كافة ذات العلاقة، حيث جاء اقتراح المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS) بتحديد يوم التراث العالمي بتاريخ 18 أبريل 1982، ووافقت عليه الجمعية العامة لليونسكو في عام 1983، وذلك بهدف تعزيز الوعي بأهمية التراث الثقافي للبشرية، ومضاعفة جهودها اللازمة لحماية التراث والمحافظة عليه.

وتحتفل وزارة السياحة والآثار هذا العام بيوم التراث العالمي، بشكل مختلف في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحماية و الوقاية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

حيث ستقوم الوزارة بنشر عدد من الفيديوهات لمواقع أثرية، وجولة افتراضية لأحد المقابر، بالاضافة إلى الإعلان عن كشف أثري جديد؛ وذلك عبر صفحاتها الرسمية بشبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وزارة السياحة والاثار اليوم العالمي للتراث فيروس كورونا

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