اليوم.. أعضاء "إسكان النواب" يتفقدون مشروعات مدينة العلمين الجديدة

كتب- أحمد علي:

يتفقد أعضاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، في زيارة ميدانية، عددًا من المشروعات القومية في مدينة العلمين الجديدة.

يأتي ذلك في إطار متابعة اللجنة لسير العمل بعدد من المشروعات، ومدى الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة فيروس كورونا بين العاملين في هذه المشروعات.

يترأس الوفد البرلماني النائب عماد سعد حمودة، وبمشاركة يسري المغازي، وكيل اللجنة، والمهندس إسماعيل نصر الدين، عضو اللجنة.

يشار إلى أن هذه هي الزيارة الميدانية الثانية للجنة، حيث تفقدت الأسبوع الماضي سير العمل بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا بخصوص الزيارتين لعرضه على رئيس المجلس، الدكتور علي عبدالعال.

ويعاود البرلمان انعقاد الجلسات العامة يوم الثلاثاء المقبل 21 أبريل، بعد انقطاع دام 42 يومًا بعد آخر جلسة عامة.