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رحلة استثنائية تقل مصريين عالقين تغادر كندا في طريقها لمرسى علم

12:00 ص السبت 18 أبريل 2020
رحلة استثنائية تقل مصريين عالقين تغادر كندا في طريقها لمرسى علم

طائرة تابعة لشركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

أقلعت طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS996 من مدينة تورنتو بكندا، في طريقها إلى مطار مرسى علم الدولي، وعلى متنها 216 مصريًا من العالقين بكندا الراغبين في العودة إلى مصر، نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وقالت مصادر بقطاع الطيران، إن الرحلة ستصل في الـ6 صباح السبت إلى مطار مرسى علم الدولي، وسيتم إنهاء إجراءات وصول المصريين هناك وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم لمدة 14 يومًا.

وأكدت المصادر أنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل الرحلة للهبوط بمطار مرسى علم وإجراء الكشف الطبي والتحاليل الفوري فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل إجراءات الحجر الصحي كما تم مع الركاب العالقين الذين تم إجلائهم من واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسى علم والجهات المشاركة لاستقبال الركاب فجر السبت، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلى أماكن إقامتهم لمدة 14 يومًا هناك.

طائرة مصر للطيران مدينة تورنتو مطار مرسى علم الدولي فيروس كورونا

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