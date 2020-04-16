بتكلفة 15 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يفتتح كوبري مشاة أمام معهد الأورام
كتب- محمد نصار:
افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، صباح اليوم، كوبري المشاة أمام المعهد القومي للأورام ناحية شارع القصر العيني بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه.
وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه تم إقامة الكوبري لحماية المرضي والمواطنين من المرور العرضي للشارع حفاظًا على أرواحهم ولعدم عرقلة حركة المرور.
وأضاف محافظ القاهرة، أنه روعي في تصميم الكوبري الذي أشرف على تنفيذه مديرية الطرق بالقاهرة ونفذته شركة المقاولون العرب، تماشيه مع الطراز المعماري في المنطقة وتناسقه مع سور مجرى العيون.
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