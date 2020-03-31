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حد أدنى 3 أيام.. البحوث الإسلامية يفتح باب التبرعات لتعويض المضارين من كورونا

08:09 م الثلاثاء 31 مارس 2020
حد أدنى 3 أيام.. البحوث الإسلامية يفتح باب التبرعات لتعويض المضارين من كورونا

مجمع البحوث الإسلامية

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إنه تم فتح باب التبرعات اختياريا أمام الوعاظ والواعظات بالمجمع والمناطق لتعويض المضارين من فيروس كورونا.

وأضاف عياد في تصريحات لمصراوي، الثلاثاء، أن الحد الأدنى للتبرعات ثلاثة أيام من الراتب، ولا يوجد حد أقصى للتبرع، مشيراً إلى أن هناك إقبال كبير من مناطق الوعظ، والعاملين بالمجمع، خاصة الواعظات.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أن التبرعات تؤكد أنه حال مرور الوطن بأزمات، يكون هناك نوع من التراحم والتكاتف، وأن ذلك واجب ديني ووطني وأخلاقي.

وأشار إلى أن التبرعات لا تقتصر على الجوانب المادية فقط، وإنما من الممكن أن تكون معنوية، بالدعاء وشحذ الهمم والكلمة الطيبة.

ونوه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى أنه سيتم وضع التبرعات بعد جمعها في حساب صندوق تحيا مصر.

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