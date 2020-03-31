حدث في 8 ساعات| السيسي يطمئن المصريين بنتائج مكافحة كورونا.. ومحافظتان بدون فيروس
كتب ـ يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار كورونا تدعو للاطمئنان، ونفي مجلس الوزراء شائعة تولي أحد الأشخاص منصب مسؤول مؤتمرات "مبادرة شباب مصر"، وموافقة وزارة القوى العاملة على صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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