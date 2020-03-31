أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

حدث في 8 ساعات| السيسي يطمئن المصريين بنتائج مكافحة كورونا.. ومحافظتان بدون فيروس

08:13 م الثلاثاء 31 مارس 2020
حدث في 8 ساعات| السيسي يطمئن المصريين بنتائج مكافحة كورونا.. ومحافظتان بدون فيروس

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب ـ يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية أبرزها، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن نتائج الإجراءات المتبعة لمواجهة انتشار كورونا تدعو للاطمئنان، ونفي مجلس الوزراء شائعة تولي أحد الأشخاص منصب مسؤول مؤتمرات "مبادرة شباب مصر"، وموافقة وزارة القوى العاملة على صرف إعانات للعاملين بالمنشآت السياحية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي فيروس كورونا وزارة القوى العاملة مجلس الوزراء إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

وزيرة الصحة: 6 إصابات بكورونا بين كل مليون مواطن في مصر

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 710

    عدد المصابين

  • 157

    عدد المتعافين

  • 46

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 837211

    عدد المصابين

  • 176058

    عدد المتعافين

  • 41250

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 54 إصابة جديدة بكورونا.. و5 حالات وفاة