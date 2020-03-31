التعليم" تعلن آليات تقييم الطلاب المصريين في الخارج

كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن آليات تقييم طلاب المصريين في الخارج، للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب في الداخل والخارج بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب فيروس كورونا.

وجاءت القرارات كالتالي:

- بالنسبة لصفوف النقل (مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) الاكتفاء بما درسه الطالب حتى 15 مارس 2020، وبالنسبة للصفوف من (الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الثانوي) سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس 2020 وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي، الذي سيتم نشره على المنصة الإلكترونية بالدول المسموح بها، أو الموقع الإلكتروني الخاص بأبناؤنا في الخارج http://sabroad.emis.gov.eg، بحيث يدخل الطالب أو ولي أمره على الموقع لمعرفة البحث المطلوب وطباعته، وأدائه ورقيًا، وتقديمه للسفارة، بحيث ستقوم السفارة أو المكتب الثقافي بتجميع المشروعات البحثية وإرسالها إلى الإدارة العامة للامتحانات بعد تحسن الأوضاع واستقرارها، وذلك للتقييم واستخراج النتيجة النهائية.

- مدارس المسار المصري: الصفوف (من الثالث الإبتدائي إلى الثاني الإعدادي) و(الأول والثاني الثانوي)، سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي، الذي سيتم نشر آليات تنفيذه على الموقع الإلكتروني الخاص بأبناؤنا في الخارج http://sabroad.emis.gov.eg، حيث يدخل الطالب أو ولي أمره على الموقع لمعرفة البحث المطلوب وطباعته، وأدائه ورقيًا، وتقديمه للمدرسة بالدولة المقيم فيها.

- مدارس المسار المصري: الصف الثالث الإعدادي، يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني فيما درسه الطالب حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) ويعد شرطًا للنجاح وحصول الطالب (بعد نجاحه في المشروع) على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وتقديمه للسفارة، بحيث ستقوم السفارة أو المكتب الثقافي بتجميع المشروعات البحثية وإرسالها إلى الإدارة العامة للامتحانات بعد تحسن الأوضاع واستقرارها، وذلك لتقييم واستخراج النتيجة النهائية، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام/ فني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا، ويسلم المشروع البحثي للسفارة في مظروف مغلق مدون عليه (اسم السفارة، الفصل الدراسي، المادة الدراسية، اسم الطالب، رقم الجلوس) والتوقيع في الكشوف المعدة لذلك.

- في حالة عدم تقديم الطالب المشروع البحثي في المواد التي تضاف للمجموع لا تحتسب له درجات الفصل الدراسي الثاني وتحتسب درجة الطالب في هذه الحالة في ضوء امتحان الفصل الدراسي الأول فقط.​