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تحرير 1372 محضر مخالفة في أسبوع.. "التموين": عقوبات مشددة لحبس السلع

02:37 م الإثنين 30 مارس 2020
تحرير 1372 محضر مخالفة في أسبوع.. "التموين": عقوبات مشددة لحبس السلع

حملة تموين

كتب - محمد سامي:

قال الدكتور أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، إنه تم تحرير 1372محضر مخالفة بيع أكثر من السعر بينهم 412 محضرًا في مجال المطهرات والمنظفات والمعقمات وذلك خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأضاف "حسام الدين" في تصريح لمصراوي، أن الوزارة لديها أدوات رقابية للتصدي للمتلاعبين الذين يستغلون الأزمة لرفع أسعار السلع، وذلك من خلال 4600 مفتش تمويني، بالإضافة لرجال جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين حيث يتم شن 1200حملة يوميًا بالأسواق.

وأضاف مساعد وزير التموين للتجارة الداخلية، أن التاجر المخالف يتم إحالته لنيابة أمن الدولة طوارئ، مؤكدًا أن عقوبة حبس السلع من أجل رفع أسعارها جريمة تصل عقوبتها للسجن 5 سنوات، وأن قيام التاجر برفع أسعار السلع جريمه تصل عقوبتها لـ 3 سنوات سجن، مطالبًا المواطنين بالابلاغ عن حالات جشع التجار.

حملات تموينية مخالفات تموينية المطهرات والمنظفات

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