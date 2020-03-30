محافظ القاهرة: تعقيم سوق العبور بشكل دوري بسبب كورونا

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن عمليات تطهير وتعقيم سوق العبور تتم بصورة دورية على مدار 24 ساعة باستخدام مواد آمنة بواسطة شركة متخصصة وتحت إشراف مديرية الصحة بالقاهرة وتشمل حملات التعقيم جميع شوارع وعنابر السوق.

وأشار عبدالعال، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن السوق يعمل بكامل طاقته حيث تم تشغيل جميع كبائن وموازين البوابات (13 ميزان دخول - 19 ميزان خروج)، تفاديًا للازدحام وتكدس السيارات على البوابات.

كان الجهاز التنفيذي لسوق العبور كثف من إجراءاته الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حيث تم وضع آلية لتشغيل السوق للحد من التجمعات والتكدس داخله وقام الجهاز التنفيذي بتوفير جهازين لقياس درجة حرارة المترددين على السوق من خارج البوابات مع وضع لوحات إرشادية داخل السوق والعنابر للتوعية وتوضيح طرق الوقاية من فيروس كورونا ويتم توزيع الكمامات والقفازات الطبية على العاملين.

كما تم تقسيم التعامل على كافة المنتجات لمنع التكدسات والتجمعات حيث تم تخصيص الفترة من 10صباحًا إلى 6 مساءً لنشاط الخضروات والفترة من 6 مساءً إلى 12 مساءً لنشاط الفاكهة والفترة من 12 مساءً إلى 10 صباحًا لنشاط الأسماك.