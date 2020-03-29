"هل تحصَّلت شركات السياحة على مستحقاتها بعد تعليق العمرة؟".. عضو "الغرف السياحية" يُجيب

كتب- يوسف عفيفي:

قال وحيد عاصم، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن موسم العمرة الحالي في عداد شبه المنتهي في ظل وقف الرحلات وتأشيرات العمرة منذ فبراير الماضي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا.

وكشف عاصم، خلال حديثه إلى "مصراوي"، عن أن شركات السياحة المصرية لم تتحصل على مستحقاتها من الوكلاء السعوديين والفنادق وشركات الطيران حتى اﻵن، منذ وقف الرحلات وتعليق موسم العمرة حتى الآن؛ ما كبَّد الشركات خسائر لا حصر لها.

وأشار عضو اتحاد الغرف السياحية إلى عدم اتخاذ خطوات فعلية وجادة لاستعادة مستحقات الشركات من الخارج؛ ما وضعها في مأزق نتيجة كونها ملزمة برد الأموال إلى المعتمرين، وتعرضها إلى خسائر مالية كبيرة نتيجة عدم استرداد مستحقاتها.

وكانت وزارة السياحة كلَّفت غرفة الشركات بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين لاتخاذ الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات المصرية المبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات.

وتتحمل شركة السياحة المسؤولية الكاملة تجاه المواطن في حالة إلغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته، وتكليف الغرفة بحل أي خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع الوزارة.

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