وقف مؤقت لإصدار بطاقات التموين وغلق الشواطئ.. 36 إجراءً حكوميًا منذ بداية أزمة كورونا

كتب- محمد نصار:

قال مجلس الوزراء، في بيان للمركز الإعلامي، إن ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرارات للدولة بمعونات ومنح وزيادات كبيرة في الرواتب للمواطنين، وتحمل رواتب القطاع الخاص بالكامل، وإعفاءات ضريبية عامة، وتخفيضات واسعة فى أسعار المواد البترولية وزيادة كبيرة فى قيمة المقررات التموينية، والحصول على إجازة عامة لكل القطاعات بالدولة والقطاع الخاص، وغيرها - لا أساس لها من الصحة، ولا أصل لها.

وبعد نفي الحكومة اتخاذ مثل هذه الإجراءات، ينشر مصراوي كل الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، على النحو التالي، بحسب بيان الوزارات والحكومة.

- تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة كورونا.

- خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار وخفض الكهرباء بقيمة 10 قروش.

- توفير مليار جنيه للمصدرين لسداد مستحقاتهم.

- رفع الحجوزات الإدارية عن كافة الممولين ممن لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم.

- خفض أسعار العائد 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال.

- تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر.

- عدم تطبيق غرامات على تأخر السداد للمتعثرين.

- دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بالأزمة.

- إعفاء الأجانب من ضرائب رأس المال.

- تعديل ضريبة الدمغة.

- تخفيض الضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 50%.

- تخفيض جميع مصروفات البورصة

- إطلاق مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بتخصيص 50 مليار جنيه لمدة 20 سنة للتمويل العقاري من خلال البنوك بعائد 10%.

- في قطاع السياحة تم إطلاق مبادرة العملاء المتعثرين من الأشخاص الاعتبارية العاملة في السياحة لإحلال وتجديد أساطيل النقل والفنادق وتأجيل المستحقات على الشركات العاملة في القطاع.

- إطلاق مبادرة تشجيع تمويل القطاع الخاص الصناعي عبر إتاحة 100 مليار جنيه بعائد 10%.

- تعديل نسبة القروض الاستهلاكية الشخصية ليصبح حدها الأقصى 50% من مجموع الداخل الشهري.

- إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الأفراد حال قيامهم خلال فترة المبادرة بتسديد نسبة من المديونية حيث يتم التنازل عن القضايا وحذفهم من قوائم الحظر.

- حظر حركة المواطنين على الطرق العامة من 7 مساء لـ6 صباحًا

- إيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص من 7 مساء لـ6 صباحًا

- إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية والمولات من 5 مساء لـ6 صباحًا

- إغلاق المولات والمحال التجارية والحرفية بشكل كامل الجمعة والسبت

- إغلاق المقاهي والكافتيريات والكازينوهات وما يماثلها بشكل كامل

- إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها واقتصارها على توصيل الطلبات للمنازل

- تعليق تقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين باستثناء مكاتب الصحة

- إغلاق كل النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب بالدولة

- مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات 15 يومًا تبدأ بعد 29 مارس

- استمرار تخفيض العاملين بالحكومة 15 يومًا تبدأ الأول من أبريل

- إصدار بطاقات تموين بدل فاقد أو تالف من خلال موقع مصر دون الحاجة للذهاب إلى مكتب التموين

- حذف المتوفاة من بطاقات التموين إلكترونيًا دون الحاجة لذهاب المواطن إلى مكتب التموين بالتنسيق مع وزارة الصحة

- إيقاف مؤقت لحركة إصدار البطاقات (جديدة - فصل اجتماعي – تحويل)

- إلغاء محاضر الشرطة المطلوبة عند استخراج بطاقات بدل التالف أو الفاقد.

- إلغاء الحوالة البريدية الواجب تقديمها عند استخراج بطاقة بدل التالف أو الفاقد وخصم قيمتها من أول صرف للبطاقة تموينيًا ولمره واحدة.

- بالنسبة لبطاقات الخبز، سيتم خصم عدد الأرغفة بما يساوي 20 جنيهًا قيمة الحوالة وفقًا لتكلفة إنتاج الرغيف المسجلة على النظام.

- يتم تسليم البطاقات من مكاتب التموين مباشرة للمواطن صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين بشرط تقديم بطاقة الرقم القومي وتوقيع المواطن بالاستلام

- إغلاق جميع الشواطئ الموجودة أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك إعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

- القوى العاملة تطرح مبادرتها لتخصيص مبلغ 500 جنيه لكل عامل من العمالة غير المنتظمة، للمساعدة في مواجهة الظروف الحالية.