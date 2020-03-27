السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التونسي

كتب- محمد سامي:

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول بحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتم التوافق حول التنسيق بين مصر وتونس بخصوص إجراءات المكافحة من خلال تبادل الخبرات والتواصل بين الأجهزة المعنية بالبلدين.

وبحث الرئيسان تعزيز التعاون المشترك علي المستوى الاقتصادي والتبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية خاصةً في اطار عمل اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تبادل الرئيسان الرؤى بشأن الأزمة الليبية، وتوافقا على ضرورة تكثيف التنسيق في هذا الصدد، بالنظر إلى أن مصر وتونس تمثلان دولتي جوار مباشر لليبيا، مما يؤدي إلى انعكاسات مباشرة لاستمرار الأزمة الليبية على الأمن القومي للبلدين، مع تأكيد الحرص الكامل على إنهاء الأزمة الليبية عبر التوصل لحل سياسي يمهد الطريق لعودة الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق، لا سيما من خلال دعم المساعي الأممية ذات الصلة وتنفيذ مخرجات عملية برلين، مع رفض أى تدخل خارجي في هذا الخصوص.