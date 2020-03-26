تعقيم ١٠ آلاف متر مربع بمدينة الإنتاج الإعلامي لمواجهة كورونا

قبل الحظر.. عمال يومية في طريقهم إلى منازلهم بـ"ربع نقل" (صور)

كتب- مصطفى علي:

قامت أجهزة وزارة الزراعة المتخصصة، اليوم الخميس، بتطهير وتعقيم ما يزيد عن 10آلاف متر مربع بمدينة الإنتاج الإعلامي، كمرحلة أولى شملت المبني الإداري الرئيسي واستديوهات قنوات Cbc والحياة وdmc و أوربيت والمحور والقاهرة والناس.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفقا للاتفاق الذي تم بين أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام والدكتور السيد القصير وزير الزراعة للقيام بتطهير وتعقيم منشآت المدينة كأحد المؤسسات الحيوية الهامة في الدولة.

وتم تطهير قاعات محاضرات الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام التابعة للمدينة، ومن المنتظر أن يتم في الأيام القادمة الاستمرار في عمليات التطهير والتعقيم بصورة دورية حفاظا على سلامة وصحة كافة العاملين بالمدينة، والقنوات الفضائية العاملة بالمدينة والإعلاميين والفنانين، والتأكد من سير العمل بها بطريقة آمنة.