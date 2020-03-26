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وزيرة الصحة: 21 معملًا بالمحافظات لتحليل عينات كورونا

01:20 م الخميس 26 مارس 2020
وزيرة الصحة: 21 معملًا بالمحافظات لتحليل عينات كورونا

الدكتورة هالة زايد

كتب - محمد غايات:

استمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن موقف الحالات المصابة بفيروس كورونا، وجهود التعامل معها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، والذي عقد بتقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الأرقام الأخيرة تشير إلى تسجيل 456 حالة بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى أمس الأربعاء، من ضمنهم 95 حالة تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفى العزل، و21 حالة وفاة. وأشارت الوزيرة إلى أنه تم التوسع في عدد المعامل بالمحافظات ليصل إلى (21) معملاً بمحافظات الجمهورية.​

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