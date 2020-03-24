وفاة مصري بسكته دماغيه بالسعودية والقوى العاملة تتابع مستحقاته ونقله لمصر

كتب- يوسف عفيفي:

أصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، بمتابعة إجراءات نقل جثمان المواطن المصري المهندس طارق الفقي إلى أرض الوطن بالتنسيق مع القنصلية.

وبحسب بيان اليوم، تلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بجدة وليد عبد الرازق أحمد، أشار فيه إلى أن المهندس المتوفي المهندس طارق الفقي يعمل بتبوك بالمملكة، وقد أصيب بسكته دماغيه وجار متابعة إجراءات نقل الجثمان لأرض الوطن، ومتابعة مستحقاته لدى جهة عمله.