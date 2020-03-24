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برلمانية: رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين في الإمارات

11:57 ص الثلاثاء 24 مارس 2020
برلمانية: رحلة استثنائية لعودة المصريين العالقين في الإمارات

النائبة غادة عجمي

كتب- أحمد علي:

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين في الخارج ورئيس مؤسسة عظيمات مصر، إنها تواصلت مع وزير الطيران، ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية السفير وائل جاد؛ لحل مشكلة المصريين العالقين بدولة الإمارات، من خلال إرسال رحلة استثنائية لنقل المصريين الراغبين في العودة إلى مصر.

يأتي ذلك بناء على طلب العديد من الأسر المصرية العالقة في الإمارات.

وأضافت النائبة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه بدأ بالفعل التنسيق الفوري بين الخارجية ووزارة الطيران المدني لتجهيز رحلة استثنائية.

ووجهت عضو مجلس النواب، الشكر لوزارة الخارجية التى لا تتأخر عن تسهيل طلبات المصريين في الخارج، وأيضًا وزارة الطيران المدني، مناشدة كل المصريين المقيمين في الإمارات ممن يودون العودة لمصر، التوجه الى السفارة والقنصليات لتسجيل رغبتهم حسب القواعد المقررة.

غادة عجمي الإمارات المصريين في الخارج مؤسسة عظيمات مصر

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