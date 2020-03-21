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الأوقاف: لا مساس بمستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت

09:55 م السبت 21 مارس 2020
الأوقاف: لا مساس بمستحقات العاملين بالمساجد خلال فترة الغلق المؤقت

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مساس بمستحقات العاملين بها مدة إغلاق المساجد، سائلين الله (عز وجل) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .

كانت وزارة الأوقاف، قررت غلق جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية، لحين عودة الدراسة، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا،

وزارة الأوقاف المساجد فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

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