"دعا باكيا يا مغيث أغيثنا".. تفاصيل خطبة الجمعة لوزير الأوقاف بماسبيرو

كتب - محمود مصطفى:

ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو بمحافظة القاهرة، وتناول "الأسباب الظاهرة والباطنة لرفع البلاء ووجوب طاعة ولي الأمر".

وحرص القائمون على إدارة المسجد، على إجراء فحوصات فيروس كورونا على المترددين على المسجد، عبر جهاز كاشف الحرارة، تحسباً لوجود أي أعراض لمرض كورونا على أي منهم.

ومن جانبه، قال وزير الأوقاف، إن بث وترويج الشائعات خيانة لله والدين والوطن، داعياً إلى استياق الأخبار من الجهات الرسمية الموثوقة.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال خطبة الجمعة، التي لم تتجاوز 15 دقيقة، أنه يجب اتباع أولوا الأمر، والالتزام بتعليماتهم حفاظا على حياة المواطنين، وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة بكل دقة.

ودعا وزير الأوقاف، المصلين بتجنب المصافحة أو المعانقة سواء داخل المسجد أو خارجه، راجياً المصريين بتجنب التواجد في المساجد لأوقات طويلة في ظل هذه الفترة الحرجة، حتى تمر على الوطن بأمن وأمان.

ودعا وزير الأوقاف باكيا في نهاية الخطبة، قائلاً "يا مغيث أغيثنا، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء".