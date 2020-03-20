الربيع يبدأ غدًا.. الأرصاد: توقعات بتقلبات جوية وارتفاع درجات حرارة

كتب - أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر قد تشهد بعض التقلبات الجوية السريعة مع دخول فصل الربيع الذي يبدأ غدًا السبت 21 مارس.

وأضافت الهيئة -في بيان اليوم- أن "هذه هي طبيعة فصل الربيع، على أن يبدأ الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بداية من 21 مارس، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى ارتفاع لها في السنة خلال فصل الربيع القادم وسط موجات من ارتفاع درجات الحرارة ونشاط رياح".

ونفت الهيئة ما تردد عن تعرض مصر لمنخفض جوي خطير خلال الفترة المقبلة.

وفي ذات الإطار، كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الساعات الأخيرة لفصل الشتاء، والذي ينتهي اليوم فلكيا.

وقالت شاكر لمصراوي، إن بعض المناطق بالقاهرة الكبرى تشهد خلال الساعات الحالية سقوط أمطار خفيفة سرعان ما تنتهي.

وأضافت أن أول أيام فصل الربيع، يشهد غدًا السبت، طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر، ومن المتوقع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ومناطق من الوجه البحري، وتنعدم على القاهرة.

ولفتت إلى نشاط الرياح على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وشمال الصعيد، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مضيفة أنه تتواجد شبورة مائية من الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.​