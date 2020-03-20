حدث ليلاً| التعليم والأعلى للمستشفيات تطرح خططًا لمواجهة كورونا و"ناسا" تسجل إصابة إيجابية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي وكان أبرزها ما يلي:

شوقي: امتحان تجريبي لأولى وثانية ثانوي أبريل المقبل

أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020.

للتفاصيل اضغط هنا

"يخلص في أسبوع".. شوقي يكشف تفاصيل "البحث" كبديل لامتحانات سنوات النقل

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل مشروع البحث كبديل لامتحانات في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وأوضح شوقي أن الوزارة استبدلت فكرة الامتحانات الكلاسيكية إلى شيء جديد وهو مشروع تخرج وانتقال من سنة إلى أخرى كبديل للامتحان واللجنة والمراقب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الأعلى للمستشفيات الجامعية يعلن خطة التعامل مع فيروس كورونا

أقر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في اجتماعه الطارئ، اليوم الخميس، مجموعة من القرارات الهامة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ناسا تغلق مؤقتًا موقعين لإنتاج الصواريخ بعد تسجيلها إصابة بكورونا

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية، اليوم الجمعة، إغلاق منشأتين لإنتاج الصواريخ، بعد أن سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

للتفاصيل.. اضغط هنا

روسيا تبدأ اختبار أول لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك "روس بوتريب نادزور"، اليوم الجمعة، بدء اختبار لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

المغرب يعلن "الطوارئ الصحية" ويقيد الحركة في عموم البلاد للسيطرة على كورونا

أعلنت السلطات المغربية مساء اليوم /الخميس/ حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من السادسة مساء الجمعة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة "لا محيد عنها" لإبقاء فيروس "كورونا" المستجد تحت السيطرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا