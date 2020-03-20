"يخلص في أسبوع".. شوقي يكشف تفاصيل "البحث" كبديل لامتحانات سنوات النقل

كتب - أسامة علي:

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل مشروع البحث كبديل لامتحانات في الصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي.

وأوضح شوقي أن الوزارة استبدلت فكرة الامتحانات الكلاسيكية إلى شيء جديد وهو مشروع تخرج وانتقال من سنة إلى أخرى كبديل للامتحان واللجنة والمراقب.

وأشار شوقي إلى أن المشروع عبارة عن مجموعة أسئلة يمكن للطالب البحث عنها عبر المنصة الإلكترونية الذي أتاحته وزارة التربية والتعليم له، ثم تقديمه على المنصة.

ولفت شوقي إلى أنه يمكن مشاركة من طلاب لخمسة طلاب البحث الواحد تحت إشراف المعلم، وهو ما يُعلمهم العمل الجماعي، وينمي مهارات البحث لديهم، مشيرًا إلى أن الفترة المخصصة لإعداد المشروع هو شهرين، ولكن يمكن للطالب إنهاءه قبل ذلك.

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