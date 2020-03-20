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الأعلى للمستشفيات الجامعية يعلن خطة التعامل مع فيروس كورونا

12:05 ص الجمعة 20 مارس 2020
الأعلى للمستشفيات الجامعية يعلن خطة التعامل مع فيروس كورونا

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى

كتبت- داليا شبل:

أقر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، في اجتماعه الطارئ، اليوم الخميس، مجموعة من القرارات الهامة للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد:

1- التأكيد على ضمان أمان الفريق الطبي من خلال استخدام واقيات مكافحة العدوى الشخصية وفق المعايير التي حددها المجلس في خطابه للسادة المديرين التنفيذين.

2-خفض استقبال الحالات غير الطارئة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 70%.

3-تجهيز أماكن عزل بكل مستشفى بما لا يقل عن 30 سرير وإعدادها حال الاحتياج إليها.

4- تدريب فرق من الأطباء والتمريض من غير تخصصات (الأمراض الصدرية –الرعاية المركزة –التخدير –الأمراض المتوطنة) للتعامل مع حالات الإصابات التنفسية الحادة وإرسال أسماء الفرق لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية)،

5-خفض أعداد المترددين على العيادات الخارجية بنسبة 50% وتجهيز مكان منفصل للكشف عن مرضى الأعراض التنفسية بالعيادات الخارجية،

6- التأكد من صلاحية أسًرة الرعاية و أجهزة التنفس الصناعي للكبار وللأطفال مع إرسال بيان يومي ببذلك لأمانة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

7- توجيه الشكر للطواقم الطبية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين يعملون بمستشفيات العزل التي حددتها وزارة الصحة والسكان والتأكيد على جاهزية الطواقم الطبية التي تم ترشيحها للعمل بمستشفيات العزل الأخرى لبدء العمل فور طلب وزارة الصحة.

8-التأكد من توافر الواقيات الشخصية للفرق الطبية والالتزام باستخدامها.

9- عزل أقسام المستشفيات التي تتعامل مع مرضى نقص المناعة (الغسيل الكلوي والأورام)، مع تحديد حركة الدخول والخروج من تلك الأقسام أثناء فترات العمل وقصرها على أعضاء الفريق الطبي.

10- التأكد من وجود مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات تكفي لفترة 6 أشهر قادمة.

11-التطهير اليومي لجميع أجزاء المستشفى بوسائل التطهير الواردة بخطة المجلس.

12-التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بكل محافظة بشأن نظام العمل بالمستشفيات وأقسام الطوارئ بكل مستشفى بما يحقق تكامل الخدمة بين المستشفى الجامعي ومستشفيات وزارة الصحة والسكان في كل محافظة.

خالد عبدالغفار المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية فيروس كورونا مكافحة العدوى إحنا أقوى من كورونا

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