البيئة: غلق جميع المحميات الطبيعية بسبب الأمطار

كتب- محمد نصار:

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، متابعتها المستمرة على مدار الساعة للأوضاع البيئية بالمحافظات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة والفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة والمحميات الطبيعية، للتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة لذلك.

وأكدت وزيرة البيئة في بيان لها الخميس، أن حالة الاستعداد مازالت مرتفعة للتعامل مع أي حادث طارئ قد ينتج جراء الأحوال الجوية الحالية، ويتم التنسيق على مدار اليوم مع مديري الفروع الإقليمية والمحميات الطبيعية والادارات المعنية بالوزارة لرفع درجة الاستعداد ومتابعة الموقف وإبلاغ غرفة العمليات المركزية.

وأصدرت وزيرة البيئة، قرارا بغلق كافة المحميات الطبيعية منعا لحدوث أى أضرار بشرية أو مادية، وتم التنسيق مع مراكز إدارة الأزمات بالمحافظات التي تقع بها المحميات تبعا لخطة المواجهة واتخاذ كافة الإجراءات بشأن وقف التخييم داخل المحميات وإيقاف الرحلات البحرية طوال فترة التقلبات الجوية تبعا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت إلى أنه لم ترد أي بلاغات عن حوادث بيئية بالمحافظات، والمواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة خاصة في مناطق جنوب الصعيد.

وأكدت الوزارة، أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أى شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأى مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتس اب على رقم 01222693333

والجدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الانترنت من خلال الموقع الالكتروني www.shakwa.eg وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة 01555525444 – 01555516528 .​