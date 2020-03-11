بعد سلبية تحاليلهم.. سائحو "باخرة كورونا" يستكملون رحلتهم إلى أسوان (صور)

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كتب – يوسف عفيفي:

قالت وزارة السياحة والآثار، إن السائحين الذين كانوا على متن الفندق العائم الذي شهد إصابات بكورونا، قرروا استكمال رحلتهم النيلية بين مدينتي الأقصر وأسوان، بعد التأكد من سلبية العينات الخاصة بهم.

وبحسب بيان اليوم، التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بالسائحين قبل سفرهم إلى أسوان، موضحة أنهم من دولتي فرنسا وألمانيا.

من جانبهم، أشاد السائحون بالإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة المصرية للوقاية والاطمئنان علي صحة السائحين والعاملين في القطاع السياحي بصفة خاصة والمواطنين المصريين بصفة عامة، معربين عن سعادتهم بالاستمتاع بجو مصر الدافئ والمشمس، وفق البيان.

وغادر السائحون، مدينة الأقصر متجهين إلى أسوان على متن فندقهم العائم لاستكمال رحلتهم عبر النيل والاستمتاع بمشاهدة المعابد والمواقع الأثرية والسياحية التي تتميز بها مدينة أسوان والتي من بينها معبد فيلة وجزيرة الفنتين ومعبدي أبوسمبل.