وزير السياحة لـ"مصراوي": هذه المتاحف تفتتح خلال النصف الأول من 2020

كتب– يوسف عفيفي:

كشف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن المشروعات والمتاحف التي سيتم افتتاحها خلال النصف الأول من العام الحالي، موضحًا أنها تضم 5 متاحف تبدأ بقصر البارون في مصر الجديدة، حتى متحف العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح العناني في تصريحات لـ"مصراوي"، أن الشهر الجاري سيشهد افتتاح قصر البارون في مصر الجديدة، عب الانتهاء من أعمال الترميم، حيث تخطت تكلفة أعمال الترميم نحو 100 مليون جنيه، منها 15 مليون من دولة بلجيكا والباقي من تمويلًا مصريًا.

وأشار إلى حدوث بعض التعديلات في أعمال الترميم، شملت استكمال أعمال السور الخلفي للقصر من أجل الانتهاء منه بالكامل، كما جاري تحديث نظم الإضاءة وباقي أعمال الترميم، وهناك عرض لتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين، لافتًا إلى أن أسعار التذاكر رخيصة من أجل "سكان مصر الجديدة التي حرمت من زيارة هذا القصر لفترة طويلة".

وأوضح العناني، أن سعر التذكر لزيارة القصر تبلغ 100 جنيه للأجنبي و50 جنيهًا للطالب الأجنبي، و20 جنيهًا للمصري و10 جنيهات للطالب المصري، مشيرًا إلى إعفاء المواطنين المصريين الذين تخطت أعمارهم 60 عامًا من سعر التذاكر، على أن يكون الدخول بالرقم القومي مجانًا، بجانب إعفاء الرحلات المدراس الحكومية من التذاكر والدخول مجانًا، بالإضافة إلى دخول أسر الشهداء وذوي الإعاقة مجانًا، متابعًا: "لا نهدف للربح كونها ليست مشروعات اقتصادية".

وقال الوزير، إن الافتتاح الثاني يتمثل في افتتاح متحف الغردقة على مساحة 3 آلاف متر مربع، وهو أول متحف في مصر يُبنى بالشراكة مع القطاع الخاص، قائلًا: "الدولة لم تصرف فيه شيء إطلاقًا، بل نفذت أعمال الإنشاء شركة مصرية خاصة بالشراكة مع قطاع الأعمال العام".

وتابع: "كان هناك مبنى غير مستغل في الغردقة، وتم تعديل الأعمال الإنشائية والتصميمات ووضع شروط الوزارة الكاملة والموافقة عليها، وجرى شراء الفتارين وأعمال الإضاءة والتأمين وكاميرات المراقبة وبوابات الكشف عن المعادن، وجرى نقل الآثار على نفقتهم الخاصة، وتم استلام مفاتيح المتحف، على أن يتم تحصيل التذاكر وتقاسم الأرباح بالنصف مع الشركة الخاصة، وهو مشروع نموذج أول مرة يحدث في مصر ولو كل محافظة عملت كده سيكون هناك تشجيع للمستثمر".

وأشار إلى أن المتحف يضم آثار فرعونية ويونانية ورومانية ومسيحية وإسلامية وحديث معاصر وأخرى خاصة بالأسرة العلوية، حيث يعتبر المتحف عنصر جذب كبير للسائحين، موضحًا أن سعر التذكرة للأجنبي 200 جنيه، وللطالب الأجنبي 100 جنيه.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن الافتتاح الثالث سيكون خلال شهر مارس المقبل، ويتمثل في افتتاح متحف كفرالشيخ، ويعتبر أحد المتاحف الضخمة في المحافظة، على أن يلي هذا الافتتاح متحف المركبات الملكية في بولاق الذي كان مغلقًا منذ سنوات طويلة، ثم افتتاح مشروع خدمات الهرم واستحداث مطعم وكافتيريا على هضبة الهرم لأول مرة أمام السائحين.

وأوضح العناني، أن شهر أبريل المقبل سيشهد أيضًا افتتاح جزئي لمتحف لشرم الشيخ وهو ثاني متحف على ساحل البحر الأحمر، ما يجعل المدينتين "الغردقة وشرم الشيخ" ذات جذب سياحي أكثر خلال الفترة المقبلة.