تصنيف الجيش المصري وتحديث منظومة المخابز.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة- أ ش أ:

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، وموضوعات وأخبارا تخص الشأن المحلي.

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديث كل جوانب منظومة المخابز وتداول الخبز على مستوى الجمهورية بما فيها تشديد الرقابة وتكثيف المتابعة والجولات الميدانية بما يضمن ضبط الأداء والتيسير على المواطنين مع التركيز في هذا الإطار على الأماكن والفئات الأكثر احتياجا.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتجارة الداخلية والمالية والداخلية وضمن رئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة إن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية وسبل معالجة التحديات القائمة في هذا الصدد، كما شهد الاجتماع استعراض أبرز محاور إعادة هيكلة منظومة المخابز وذلك بهدف تحسين جودة الخبز المنتج وأحكام الرقابة على المخابز وتفادي أي مشكلات حالية من خلال ميكنة دورة العمل ونظام التحصيل والدفع بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات اللوجستية وكذا الاستغلال الأمثل للطاقات التخزينية المتوافرة لضمان التخزين الجيد للقمح وتقليل الفاقد .

وذكرت "الأهرام" أن الرئيس السيسي وجه، في اجتماع آخر مع الدكتور مصطفى مدبولي والطيار محمد عنبه وزير الطيران المدني، بتكثيف الجهود للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له انطلاقا من موقع مصر الاستراتيجي من خلال بلورة رؤية ترتكز على مبادئ تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة وحوكمة الإجراءات وترشيد الإنفاق كنهج إداري ثابت للتطوير والتحديث والتنمية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله إن الاجتماع تناول استعراض الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني والشركات التابعة للوزارة حيث أوضح وزير الطيران المدني أن الأهداف الاستراتيجية لقطاع الطيران المدني تتمثل في رفع كفاءة أداء العمل والتطوير المستمر وصولا إلى زيادة القدرات التنافسية حيث عرض في هذا الإطار جهود إعادة هيكلة الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة خاصة من خلال الارتقاء بالبنية المعلوماتية بها وكذا تطوير العنصر البشري وتفعيل نظام إدارة الأداء المؤسسي.

وتحت عنوان "جلوبال فير بور: الجيش المصري التاسع عالميا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الجيش المصري حقق مركزًا متقدمًا في تصنيف موقع "جلويال فاير باور" العسكري لأقوى جيوش العالم.

وأضافت الصحيفة أن موقع "روسيا اليوم" الإخباري نشر التصنيف الذي وضعه جلوبال فاير باور والذي أكد أن الجيش المصري يحتل المركز التاسع بين 138 دولة متفوقًا بذلك على إسرائيل وتركيا وإيران في منطقة الشرق الأوسط حيث تقدم من المركز الـ 11 إلى المركز التاسع.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش المصري جاء في المرتبة التاسعة في تصنيف عام 2020 حيث حل بعد بريطانيا وتراجع تصنيف الجيش التركي إلى المركز الـ13 بعدما كان في المركز التاسع يليه الجيش الإيراني وجاء الجيش الإسرائيلي في المركز الثامن عشر ورجح الموقع أن يرتفع تصنيف الجيش المصري العام المقبل إذا استمر في تدريب قواته وتجهيز جيشه بأقوى المعدات العسكرية.

وفي الشأن المحلي أيضا، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51، اختتمت أمس، حيث عقدت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم مؤتمرا صحفيا بقاعة ضيف الشرف بالمعرض بمناسبة اليوم الختامي.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن عدد زوار المعرض تجاوز 3 ملايين زائر، موضحة أن الدورة الحالية شهدت تطورات لافتة وفعاليات مختلفة، كما أعلنت الوزيرة اختيار اليونان ضيف الشرف للدورة المقبلة وفى تقليد جديد لإدارة المعرض هذا العام سلم سفير السنغال بالقاهرة علم ضيف الشرف إلى سفير اليونان بالقاهرة.

وتحت عنوان "المالية: مصر الأولى بين الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي قال إن الحكومة المصرية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحرص على الاستفادة من الخبرات الدولية في تحفيز بيئة الاستثمار.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء في لقاء كجوك بوفد من بنك الاستثمار الأوروبي برئاسة فلافيا بلانزا مدير عمليات التمويل لدى دول الجوار الأوروبي، ونفلت عن كجوك قوله إن مصر جاءت في المركز الثاني على مستوى الدول الناشئة في مؤشر "الميزان الأولي" بعد تحويلها نسبة العجز إلى فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي، والأول على مستوى الدول الناشئة في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج بنحو 18% في عامين فقط، لتصل النسبة إلى نحو 90% ونتوقع خفضها مرة أخرى إلى 83% في يونيو 2020.

وفي تصريح خاص لصحيفة "الجمهورية"، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة اعتبارا من العام المقبل، سوف تتم بنفس النظام الإلكتروني الذي أدى به طلاب الصف الثاني امتحاناتهم هذا العام ومن قبله في الصف الأول الثانوي، وقال إنه لن يؤخذ بنظام الدرجات التراكمي العام المقبل ..مشيرا إلى أن المجموع الكلي للثانوية العامة سيكون من 410 درجات والحد الأدنى للنجاح 205 درجات.

وفي تناولها للشان المحلي أيضا، أبرزت صحيفة "الأخبار" خبر وفاة الفنانة نادية لطفي، حيث ذكرت أن الموت غيب شقراء السينما المصرية التي عاشت رحلتها بين جدران الفن لتبدع في تكوين مكتبة من أشهر الأعمال الفنية، مشيرة إلى أنها خاضت عقودا من الزمن على الشاشة لتقدم كل الأدوار فهي الصعيدية والأوروبية والحلوة التي غنى لها عبدالحليم.

وأضافت الصحيفة أن لطفي رحلت عن عمر ناهز 83 عاما بعد رحلة عطاء فني حصدت من خلالها نجومية وضعتها على قمة المجد، لافتة إلى أنه سيتم تشييع جثمان الفنانة الراحلة إلى مثواه الأخير ظهر اليوم من مسجد المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي على أن يقام العزاء غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وعن فيروس كورونا الجديد، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس أن فيروس كورونا المستجد الذي انتقل من الصين إلى 24 دولة لا يمثل حالة وباء عالمي، وذلك بعد أن أعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي في يناير الماضي.

وأضافت الصحيفة أن "مصر للطيران" أعلنت أن آخر رحلاتها إلى الصين، قبل توقف الحركة إليها، أقلعت من مطار القاهرة وعلى متنها 302 راكب معظمهم أفواج سياحية كانت تقضي أجازاتها في مصر .