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وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إعادة 32 صيادًا بعد احتجازهم في اليمن

10:18 م الثلاثاء 04 فبراير 2020
وزيرة الهجرة تكشف تفاصيل إعادة 32 صيادًا بعد احتجازهم في اليمن

السفيرة نبيلة مكرم

كتب - محمد عبدالناصر:

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة الدولة للهجرة، إن عودة الصيادين المحتجزين في اليمن إلى مصر، لم يكن أمرًا سهلًا، بل استمر عدة أسابيع حتى نجحنا في استعادتهم اليوم الثلاثاء.

كان مطار القاهرة، استقبل اليوم الثلاثاء، طائرة خاصة تنقل 32 صيادًا مصريًا تم احتجازهم في اليمن منذ ديسمبر الماضي.

وقالت الوزيرة خلال استقبالها الصيادين العائدين: "الموضوع لم يكن سهلًا، ومنذ 14 ديسمبر كان هناك مفاوضات لإعادتهم، وتنسيق وتعاون بين أجهزة الدولة كلها، وكذلك التنسيق مع الأشقاء في السعودية واليمن".

وأضافت: "هذه سيمفونية أخرى بعد نجاحنا في عودة المصريين من ووهان الصينية، بقيادة رب الأسرة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وتابعت وزيرة الهجرة: "تبقى الدولة في ظهر أبنائها حتى لو أخطأوا وذهبوا للصيد في أماكن محظورة، وتقوم بهذا التنسيق وتأتي بهم في أمثل الطرق، إذ كان البديل عن طريق السفر ألف كيلو ولكننا اخترنا الطريق الأمن، وكان هناك تواصلا يوميا مع الصيادين".

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة اليمن الصيادين المحتجزين
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