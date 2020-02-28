ساويرس يعلق على أغاني المهرجانات.. ماذا قال؟

كتب - محمد عبدالناصر:

علَّق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على الانتقادات الموجهة إلى أغاني المهرجانات مؤخرًا، وخاصة أغنية "بنت الجيران".

وكتب ساويرس عبر حسابه على "تويتر" اليوم الخميس: "بنت الجيران.. مزعلاكم في إيه؟ دى حتى دمها خفيف وضحكتها شربات.. وبام بام برضه مالها وإحنا رايحين نسهر.. شكلها غيرة ومريسة وفذلكة وتحكم.. إحنا الجمهور أحرار نسمع اللي نحبه !".

وتفاعل أحد متابعي ساويرس مع التدوينة قائلًا: "أنت تجيب شكوش لحد عندك ويغنهالك"، ليرد رجل الأعمال: "هجيبه في عيد ميلادي لو وافق".

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