"الصحفيين" تكشف تفاصيل حجز وحدات الإسكان المخصصة للنقابة

القاهرة - أ ش أ:

أعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي التي تم تخصيصها لأعضاء النقابة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعددها "1108" وحدات.

ويفتح باب التقدم يوم الأحد 1 مارس وينتهي الأحد الموافق 15 مارس، بالدور الثاني بنقابة الصحفيين لدى هيثم فارس، مدير إدراة الإسكان بالنقابة.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم تفاصيل الوحدات وأسعارها وجاءت كالتالي:

• ١٠٠ وحدة في مدينة الشروق بمساحة ٧٥ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 178000 جنيه، و"غير مدعوم" بمبلغ 263000 جنيه، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة في مدينة العبور بمساحة ٧٠ مترا "إسكان مدعوم " بمبلغ 154000 جنيه، و"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٨ وحدات في مدينة ٦ أكتوبر بمساحة ٦٣ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 135000 جنيه، و"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ٢٠٠ وحدة في مدينة برج العرب بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 197000 جنيه، و"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة في الإسماعيلية (القنطرة غرب) بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 197000 جنيه، و"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة في الإسماعيلية التل الكبير بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 197000 جنيه، و"غير مدعوم" بمبلغ 276246 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة أسيوط الجديدة بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه، و"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة سوهاج الجديدة بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه، و"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة قنا الجديدة بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيه، و"غير مدعوم" بمبلغ 279491 جنيها، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

• ١٠٠ وحدة المنيا الجديدة بمساحة ٩٠ مترا "إسكان مدعوم" بمبلغ 184000 جنيها، و"غير مدعوم" سيتم إعلانه خلال أيام، بخلاف 5% كمبلغ للصيانة.

وتسري الشروط والأحكام الواردة في الاتفاق الموقع بين النقابة وصندوق الإسكان الاجتماعي.

وتمثلت شروط النقابة للحصول على الوحدة في ألا يكون المتقدم قد سبق له الاستفادة بأي خدمة من خدمات الإسكان التي تقدمها نقابة الصحفيين، ولا يجوز التقدم بأكثر من طلب لحجز وحدة بالإسكان الاجتماعي (الزوج أو الزوجة).