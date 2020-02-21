أكثر الكلمات إنتشاراً

السوبر المصري فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة الطقس منع المهرجانات ليفربول واتليتكو

السبت.. وزيرة الثقافة تشهد ختام سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

12:10 ص الجمعة 21 فبراير 2020
السبت.. وزيرة الثقافة تشهد ختام سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

الدكتورة إيناس عبدالدايم

القاهرة - (أ ش أ):

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية بعد غد السبت، ختام الدورة الـ25 من سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة أسوان.

وقال الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس الصندوق في تصريحات صحفية، إن هذه الدورة توافق الاحتفال باليوبيل الفضي للسيمبوزيوم، الذى يعد واحدا من أهم ملتقيات النحت في العالم، حيث شهد مشاركة أكثر من 300 فنانًا أجنبيًا ومصريًا، وكان نتاجه واحد من أهم المتاحف المفتوحة النادرة في العالم بموقعه الفريد الذى يرتكز على ربوة عالية تطل على نيل وصحراء أسوان.

وكذلك اختيار عدد من الأعمال النحتية المتميزة والتى أنتجت خلال الدورات السابقة لكبار الفنانين المشاركين لوضعها فى الحدائق العامة والميادين والجامعات والمبانى الحكومية المصرية من أجل إضفاء العنصر الجمالى على هذه الأماكن منها : حديقة الأزهر – مكتبة الإسكندرية– قلعة قايتباى – الحديقة الدولية بمدينة نصر- متحف الرى بأسوان بالإضافة إلى تجميل ميادين محافظة أسوان.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب، حيث شارك هذا العام من: هولندا الفنان "تون كال"، إكرام القباج من "المغرب" وعلى نورى من "العراق" ومن مصر شارك عدد من الفنانين هم: حسن كامل، شمس القرنفلى، سعيد بدر، الفنان هانى السيد، الفنان ناثان دوس والفنان هشام عبد الله.

ومن المقرر أن يكرم السيمبوزيوم - في يوبيله الفضي - عددا من الرموز التى أسسته وقامت على إنجاحه طوال الدورات الماضية، حيث يتم تكريم الرئيس الشرفى للسيمبوزيوم الفنان الكبير آدم حنين صاحب الفكرة ومؤسس السيمبوزيوم ، الفنان الكبير صلاح مرعى، الفنان الكبير أنسى أبو سيف، كما يكرم عددًا من أعضاء اللجنة العليا ومجموعة من العمال.

يذكر أن سيمبوزيوم أسوان هو الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار، أسسه الفنان الكبير آدم حنين عام 1996 مستخدمًا جرانيت أسوان الشهير، ويتولى الإشراف عليه هذا العام الفنان هانى فيصل قوميسيراً عاماً.

هذا المحتوى من

إيناس عبدالدايم وزارة الثقافة سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت أشرف عطية

الخبر التالى:

مشارك بمفاوضات "سد النهضة": الاتفاقية النهائية لن تكون 100% لصالح مصر
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:"رياح وضباب".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة