السبت.. وزيرة الثقافة تشهد ختام سمبوزيوم أسوان الدولي للنحت

القاهرة - (أ ش أ):

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ أسوان اللواء أشرف عطية بعد غد السبت، ختام الدورة الـ25 من سيمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة أسوان.

وقال الدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس الصندوق في تصريحات صحفية، إن هذه الدورة توافق الاحتفال باليوبيل الفضي للسيمبوزيوم، الذى يعد واحدا من أهم ملتقيات النحت في العالم، حيث شهد مشاركة أكثر من 300 فنانًا أجنبيًا ومصريًا، وكان نتاجه واحد من أهم المتاحف المفتوحة النادرة في العالم بموقعه الفريد الذى يرتكز على ربوة عالية تطل على نيل وصحراء أسوان.

وكذلك اختيار عدد من الأعمال النحتية المتميزة والتى أنتجت خلال الدورات السابقة لكبار الفنانين المشاركين لوضعها فى الحدائق العامة والميادين والجامعات والمبانى الحكومية المصرية من أجل إضفاء العنصر الجمالى على هذه الأماكن منها : حديقة الأزهر – مكتبة الإسكندرية– قلعة قايتباى – الحديقة الدولية بمدينة نصر- متحف الرى بأسوان بالإضافة إلى تجميل ميادين محافظة أسوان.

وشهدت دورة هذا العام مشاركة 9 فنانين مصريين وأجانب، حيث شارك هذا العام من: هولندا الفنان "تون كال"، إكرام القباج من "المغرب" وعلى نورى من "العراق" ومن مصر شارك عدد من الفنانين هم: حسن كامل، شمس القرنفلى، سعيد بدر، الفنان هانى السيد، الفنان ناثان دوس والفنان هشام عبد الله.

ومن المقرر أن يكرم السيمبوزيوم - في يوبيله الفضي - عددا من الرموز التى أسسته وقامت على إنجاحه طوال الدورات الماضية، حيث يتم تكريم الرئيس الشرفى للسيمبوزيوم الفنان الكبير آدم حنين صاحب الفكرة ومؤسس السيمبوزيوم ، الفنان الكبير صلاح مرعى، الفنان الكبير أنسى أبو سيف، كما يكرم عددًا من أعضاء اللجنة العليا ومجموعة من العمال.

يذكر أن سيمبوزيوم أسوان هو الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار، أسسه الفنان الكبير آدم حنين عام 1996 مستخدمًا جرانيت أسوان الشهير، ويتولى الإشراف عليه هذا العام الفنان هانى فيصل قوميسيراً عاماً.