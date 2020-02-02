من 35 إلى 185 جنيهًا.. "العاملين بالسكة الحديد" ترفض زيادة الاشتراكات بالمترو

كتب– أسامة علي:

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الانفاق، برئاسة عبدالفتاح فكري، بمذكرة تفصيلية إلى رئيس مجلس إدارة جهاز مترو الانفاق، لعدم المساس بحقوق العاملين، رافضة الزيادة التي تم إقراراها طبقًا لقرارات اللجان ومجلس المديرين.

وكان رئيس جهاز مترو الأنفاق، قرر رفع قيمة الاشتراك للعاملين من 35 جنيهًا كل 3 أشهر إلى 185 جنيهًا.

وقالت النقابة، في بيان لها اليوم، إن مذكرتها تضمنت قرار اللجنة المشتركة والمُشكْلة بالقرار الإداري 3428 بتاريخ 28-8-2007 بشأن منح العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر المزايا نفسها، التي يتمتع بها العاملين بالمترو فيما يخص الاشتراكات، كما أكد مجلس المديرين بجلسته المنعقدة في 27-3-2008 على أن ما ينطبق على العاملين بمترو الأنفاق ينطبق على العاملين بالسكة الحديد.

وأضافت، أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 4254-282-2003 سكة حديد والذي ينص على موافقة مجلس إدارة الهيئة على استحداث درجة مصلحية للعاملين بالهيئة والمترو بامتياز معني باستخراج اشتراك لمن يرغب من العاملين، شريطة أن يكون الاشتراك شخصي وأن يتم السداد نقدًا.

ولفتت إلى مجلس إدارة الهيئة أكد ضرورة الالتزام باستخراج اشتراكات العاملين مخفضة مثل المعمول بها حاليًا بالسكة الحديد وقطارات النوم وعدم الاعتماد على كارنيهات الإثباتات الشخصية المصلحية لركوب القطارات والمترو، حيث أن هذه الكارنيهات إثبات شخصية وليست للركوب، كما تنص لائحة تصاريح السفر بالهيئة على منح العاملين بجهاز تشغيل المترو ذات امتيازات سفر العاملين بالسكة الحديد، عند سفرهم بقطارات السكة الحديد طوال فترة تبعيتهم للمترو.