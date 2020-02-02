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أمينة النقاش: الفلسطينيون جبارون.. ومعاناتنا بدأت منذ الانفتاح

09:01 م الأحد 02 فبراير 2020
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كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

وصفت الكاتبة أمينة النقاش، الشعب الفلسطيني بالجبار، مطالبة جميع الأنظمة والشعوب العربية بدعمه في مواجهة ما يحاك ضده من مؤامرات وما يتعرض له من مخاطر.

وقالت النقاش، خلال اللقاء الفكري الذي أقيم مساء اليوم الأحد، في معرض القاهرة، إن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر: "نحن أكبر بلد عربي دعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه التاريخية".

وأشادت النقاش، بدورالجامعة العربية في محاولات توحيد الفصائل الفلسطينية، لافتة إلى أن هذه الفصائل لابد أن تتحد عبر الحوار البناء.

وأضافت النقاش: "بدأت معاناة مصر منذ تطبيق الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لأنه دخل إلى هذه المرحلة بالفهلوة وليس بالدراسة، فالسوق الحر له أسس وقواعد، مشيدة بالاستقرار الذي تشهده الدولة حاليًا".

أمينة النقاش فلسطين القضية الفلسطينية معرض القاهرة للكتاب

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