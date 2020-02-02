بالصور- وزير الآثار يتفقد أعمال التشطيبات النهائية لـ"قصر البارون"

كتب- يوسف عفيفي:

توجه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم الأحد، إلى قصر البارون بحي مصر الجديدة، لتفقد أعمال التشطيبات النهائية لمشروع ترميم القصر، تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، بحضور الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من القيادات بالمجلس والوزارة.

وبدأت الجولة بتفقد الحديقة وأعمال ترميم عربة ترام مصر الجديدة القديمة والمعروضة بالحديقة، ثم تفقد وزير السياحة والآثار القاعات المختلفة للقصر والبدروم الذي سيتم تجهيزه تمهيدُا لتحويله إلى مدرسة للتربية المتحفية لنشر الوعي الأثري لدى الأطفال، كما تفقد الوزير حجرة التحكم الإلكتروني ونظام تأمين القصر.

وخلال الجولة أبدى وزير السياحة والآثار بعض الملاحظات على الأعمال، وأمر بسرعة إجرائها تمهيدًا للافتتاح الوشيك.