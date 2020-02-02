اتحاد المصريين بالخارج: عودة 306 مصريين من الصين أغلبهم طلاب ماجستير ودكتوراه

كتب – يوسف عفيفي:

أعلن المهندس إسماعيل علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بدء إجراء ترحيل المصريين الراغبين للعودة إلى مصر من مدينة ووهان الصينية التي تفشى فيها فيروس كورونا، مشيرا إلى تقديم كافة سبل الدعم والمساعدة عبر سفارة مصر ببكين.

وقال علي لمصراوي، اليوم، إنه تأكد عودة 306 مصريين حتى الآن، أغلبهم من طلاب الماجستير والدكتوراه، وجاري عودتهم على طائرة خاصة برفقة فريق طبي خاص مُجهز بالإجراءات الوقائية اللازمة (3 أطباء: 2 حجر صحي، وآخر مكافحة عدوى، و3 من التمريض)،على يجرى استقبالهم في مطار خاص، ليس مطار القاهرة أو برج العرب، وأغلب الظن أنه سيكون مطار مطروح ذاته.

وأشار إلى وجود سيارات خاصة لنقلهم وسط إجراءات أمنية ووقائية إلى مطروح، حيث أحد الفنادق التي تم إجلاءها خصيصا لهم، وكذلك مستشفى النجيلة المركزي التي تم إخلاء بشكل تام من المرضى والأطباء الأجهزة الطبية، خلال 48 ساعة الماضية.

ونوه إلى أنه بخصوص اعتراضات بعض نواب البرلمان وأهالي مطروح على إخلاء المستشفى، تم التنسيق لتوزيع أطباء مستشفى النجيلة على الوحدات الصحية القريبة من النجيلة (3 وحدات)، واستقبال المرضى فيها، ومن المقرر أن يظل العائدون من الصين 14 يوما كاملة في مطروح ومعهم سبل الإعاشة والإقامة، وهي فترة حضانة فيروس كورونا المستجد.

وتابع: من يتأكد سلامته سيغادر، ومن -لا قدر الله- يُشتبه في إصابته، سينقل إلى مستشفى النجيلة عبر سيارة الإسعاف ذاتية التعقيم، ومن ثمّ يخضع بشكل تام للحجر الصحي داخل المستشفى.

وأكد رئيس اتحاد عام المصرين بالخارج، أن وزارة الصحة لا تتحرك منفردة في تطبيق إجراءات الحجر الصحي على المصريين العائدين من الصين، مثمنا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة بإجلاء المصريين سريعا، وكذلك تحمل تكاليف عودتهم كاملة حتى فترة الحجر الصحي في مطروح، متابعا: "ربنا يطمن كل الناس، ويرجعوا سالمين لأهلهم".