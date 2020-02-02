مايا مرسي تطالب وزير الأوقاف بتخصيص خطبة الجمعة للتوعية بمخاطر ختان الإناث

كتبت- نور العمروسي:

أرسلت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، خطابًا إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، طالبته بتوحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد بمختلف محافظات الجمهورية لتوعية الأهالي والأسر بجريمة ختان الإناث والأضرار المترتبة على ذلك والتأكيد على أنه ليس من الدين وأن الإسلام نهى عن كل مافيه إيذاء للجسد والروح.

واستنكرت مايا مرسي، هذه الجريمة اللإنسانية التي تتم في حق بنات وفتيات مصر بمبررات وهمية لا صحة لها ودون إذعان للمنطق والضمير والعقل حيث كان آخر ضحاياها "ندى" فقيدة قرية الحواتكة بمحافظة أسيوط: "شهيدة الواقع المرير الذي نعيش فيه، والتي صعدت روحها إلى السماء مستنجدة رحمة ربها وشاكية له من ظلم المتسببين في وأدها".

وتساءلت رئيسة المجلس القومي للمرأة: بأي ذنب تُقتل فتيات بريئات في عمر الزهور وتذبح أرواحهن، ويُغدر بطفولتهن، قائلة: "أوقفوا هذا الظلم في حق بناتنا، وكفاكم عبثًا واعتدائًا على أجسادهن بدون وجه حق".

ودعت الدكتورة مايا مرسي، كل أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته ومجتمعه المدني بأن يأخذ على عاتقه مسئولية مواجهة هذه العادة الذميمة والسعي نحو تغيير هذه الثقافة المجتمعية الخبيثة التي تستهدف إهانة وذبح المرأة، واستكمال جهود الرواد الأوائل منذ بدايات القرن الماضي حيث حاربوا -بكل قواهم وبدون يأس أو خوف من الفشل- عادة قبيحة لها أبعاد متعددة بهدف وقف نزيف دماء العديد من الفتيات على الرغم من حجم التحديات والعقبات التي واجهتهم ووقفت بطريقهم ولكنها لم تصبهم يومًا بالإحباط.

وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى أن مسئوليتنا المجتمعية تقضي علينا أن نقطع الطريق إلى آخره حتى نقضي على ختان الإناث نهائيًا وفي كل مجتمعاتنا.