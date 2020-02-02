أكثر الكلمات إنتشاراً

نتيجة أولى وثانية ثانوي الأهلي والهلال خالد بشارة الشهادة الإعدادية صفقة القرن فيروس كورونا معرض الكتاب الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أحداث ليبيا أسعار الذهب الدوري الإنجليزي عزل ترامب

لمواجهة كورونا.. الزراعة ترفع حالة الطوارئ لفحص الجمال والماشية المستوردة

04:37 م الأحد 02 فبراير 2020
لمواجهة كورونا.. الزراعة ترفع حالة الطوارئ لفحص الجمال والماشية المستوردة

فيروس كورونا

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، إن هيئة خدمات الطب البيطري متمثله في الطب الوقائي، رفعت حالة الطوارئ القصوى بالحجر البيطري، مشيراً إلى أن الهدف منع دخول فيرس كرونا أو أمراض الوادي المتصدع.

وأضاف محمود، لمصراوي، أن الأمر يعد إجراء متبع على كافة حدود البلاد؛ لفحص الجمال الواردة بيطريًا وأخذ جميع العينات التي تؤكد خلوها من المرض حتى يتم السماح لها بدخولها للبلاد.

وتابع: تقرر مد عمليات الفحص والتأمين علي الماسشية والجمال لتشمل فحص 100%، وحجز أي حيوان بالحجرمن 10 إلى 15 يوما، مضيفا: نتائج العينات المسحوبة من المعامل حتى الآن توكد سلبية كافة الأمراض.

ونوه إلى أن تعليق وزارة الزراعة استيراد الماشية من السودان ما زال ساريا بعد ظهور مرض حمى الوادى المتصدع؛ كإجراء احترازي لحماية الماشية المصرية، مؤكدًا أن الوضع في مصر آمن تمامًا.

وأشار رئيس الهيئة، إلي التنسيق الكامل مع وزراتي الداخلية من خلال انتشار الأطباء البيطريين على المنافذ الحدودية وووزارة الصحة والأجهزة المعنية.

فيروس كرونا خدمات الطب البيطري الماشية المستوردة وزارة الزراعة

الخبر التالى:

مجلة "نور" للأطفال تطلق مبادرة للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد قليل.. ننشر نتيجة امتحانات الصف الثاني الثانوي 2020