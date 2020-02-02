رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية لحماية حقوق الملكية الفكرية

القاهرة- أ ش أ:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة وزارية لحماية حقوق الملكية الفكرية يكون وزير التعليم العالي والبحث العلمي مقررا لها.

وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تضم اللجنة وزراء التموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتختص اللجنة بالموافقة على منح تراخيص إجبارية باستغلال الاختراع في الحالات المنصوص عليها في قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وتحديد الحقوق المالية لصاحب براءة الاختراع عند إصدار التراخيص الإجبارية المشار إليها بناء على التقدير الذي تعرضه اللجنة المشكلة لنص المادة 41 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.

كما تختص اللجنة بالموافقة على نزع ملكية براءة الاختراع في أي من الحالات المحددة في قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.​