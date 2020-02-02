بمشاركة 50 شركة.. انطلاق الملتقى التوظيفي الأول بالقاهرة غدًا

كتب- محمد نصار:

تنظم محافظة القاهرة غدًا الاثنين، أول ملتقى توظيفي لها تحت عنوان "استثمار الشباب"، ولمدة يوم واحد من الساعة التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، بمشاركة عدد كبير من شركات ومكاتب التوظيف، والتدريب والتأهيل للعمل بالقطاع الخاص والحكومي.

كما يشارك في الملتقى التوظيفي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحديقة الجزيرة أمام دار الأوبرا المصرية بكورنيش النيل.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه سيتم تنظيم مؤتمر كبير للشباب وسيكون به إعلان للوظائف بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة، مؤكدًا أهمية مشاركة الشباب في جميع ما يتم من مشروعات وأنشطة داخل المحافظة.

ومن المقرر أن يشارك في الملتقى نحو 38 شركة توظيف من بينها شركات كبرى ستقدم فرص عمل للشباب، إلى جانب 12 شركة تدريب ستقوم بتقديم دورات تدريب مجانية.

ويتضمن الملتقى تنظيم معرض يضم 41 نموذجًا لمشاريع منتجة مقامة بالفعل على أرض الواقع ساهم فيها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.