تغيير شامل.. ننشر أحدث صور لتطوير ميدان التحرير​

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كتب- محمد نصار:

نشر هاني يونس، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، اليوم الأحد، أحدث صور توضح آخر أعمال التطوير الجارية بميدان التحرير.

وأظهرت الصور الانتهاء من صب القاعدة الخرسانية وسط الميدان والمخصصة لحمل مسلة رمسيس الثاني، إلى جانب تطوير مختلف جوانب الميدان ورفع كفاءته.

وقال اللواء هشام خشبة، رئيس حي غرب القاهرة، إن أعمال تطوير الميدان، تشمل نقل 4 تماثيل لكباش من الأقصر إلى الميدان، إضافة إلى وضع مسلة الملك رمسيس الثاني بعد الانتهاء من عمليات ترميمها.

وأوضح رئيس حي غرب القاهرة، لمصراوي، أن القاعدة الخرسانية الضخمة ستحمل المسلة بعد نقلها للميدان، مشيرًا إلى أن المسلة يبلغ ارتفاعها 19 مترًا، وسيتم وضعها على القاعدة الخرسانية ووضع الكباش الأربعة بجانب المسلة، في رمزية لحمايتها: "سيرمز الأمر إلى أن الكباش تحمي المسلة".

وجرى تقسيم الميدان إلى 6 مناطق هي: صينية الميدان وعمر مكرم والمتحف والمجمع ووزارة الخارجية القديمة وجراج التحرير حيث تم إزالة ساري العلم الضخم الذي كان موجودًا في قلب الميدان وإزالة الزراعات بالكامل والوصول بالحفر إلى منسوب محطة مترو السادات من أجل إنشاء القاعدة التي توضع عليها المسلة "وزن 600 طن" إلى جانب العمل في تنفيذ 9 كمرات بطول 16م وارتفاع 2.30م ومشايات مكونة من بلاطات خرسانية وعلى جانبيها خرسانة ملونة وزراعة نخيل وإنشاء أماكن للجلوس عبارة عن بلوكات خرسانية وبعض المقاعد الرخامية تم تنفيذها بإدارة الخرسانة الجاهزة.

ويتضمن مخطط التطوير تركيب نظام إضاءة أرضية وأحواض بها شجيرات زيتون وتركيب أجهزة إضاءة بها لإضفاء شكل جمالي ينسجم مع الطابع الفرعوني وأعمال التطوير بالميدان.