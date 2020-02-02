ساويرس ناعيًا خالد بشارة: "لا يتزعزع إيماننا.. ونعجز عن فهم حكمة الله"

كتب- محمد نصار:

نعى المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للتنمية، بعد وفاته في حادث تصادم.

وقال ساويرس، عبر حسابه الشخصي على تويتر، اليوم الأحد: "نفرح ونحزن لأشياء تافهة، ثم يأتي الموت ويخطف شخصا حبيبا لنا، فنتذكر أن الحياة لا تستحق هذا، وأن العمر فانٍ".

وتابع ساويرس: "لا يتزعزع إيماننا.. لكن نعجز عن فهم حكمة الله..! لماذا تنتهي حياة شاب نابهٍ ناجحٍ ومحبوبٍ، في مقتبل العمر ويخلف وراءه ولدين وزوجة وأما مكلومة للحزن وكسرة القلب؟.. الله يرحمه".

كان خالد بشارة، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة، لقى مصرعه صباح الجمعة، إثر حادث تصادم بميدان الرماية.

وتقام، غدا الاثنين، مراسم جنازة بشارة بكنيسة مارمرقس كليوباترا في تمام الساعة 12 ظهرًا، على أن يُقام العزاء مساء الاثنين بكنيسة المرعشلى بالزمالك.

